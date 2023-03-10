أول ظهور لوالدة بطلة مسلسل طائر الرفراف "عفراء ساراتش".. وتعترف "انا أبكي بسبب ابنتي"

شاركت والدة النجمة التركية الشهيرة "عفراء ساراتش" جمهور ابنتها في حوار لهم عبر إحدى مساحات تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر.

والدة نجمة مسلسل "طائر الرفراف" تشارك الجمهور

انضمت السيدة لطيفة والدة النجمة التركية عفراء ساراتش إلى جمهور ابنتها للحديث عن دورها في المسلسل، وأثار تصرفها إعجاب الجمهور الذي رحب بها بشكل واسع.

وأكّدت السيدة لطيفة بانها تتأثر بتمثيل ابنتها عفراء في مسلسل طائر الرفراف والتي تقدم شخصية سيران في العمل، فقالت للجمهور: "أبكي على ابنتي مع كل مشاهد البكاء الخاصة بها في المسلسل وأتأثّر بها كثيراً".

وبعد تداول صورة لوالدة عفراء تفاعل الجمهور معها بشكل واسع واكد عدد كبير أن النجمة التركية ورثت جمال والدتها فيما أشار البعض إلا انها تبدو في مثل عمر شقيقتها وليست والدتها.

عفراء ساراتش في مسلسل "طائر الرفراف"

ولاقت النجمة التركية الشهيرة "عفراء ساراتش" اشادة واسعة وذلك بادائها المميز في المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" حيث تجسد في العمل الشخصية الأساسية سيران.

سيران وهي فتاة من الحيّ الشعبي من عنتاب تتعرّض للأذى والتعنيف من قبل والدها ويجبرها على الزواج من شاب مدلل من اسطنبول يدعى فريد.

وتحاول سيران خلال هذه الفترة تقبّل زواجها من هذا الشاب الطائش والذي يعرّفها على حبيبته لتبدأ سيران في مواجهة العديد من المشاكل والصراعات النفسية مع زوجها فريد الذي يجسد دوره الفنان التركي مارت رمضان ديمير.