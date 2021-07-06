الجمهور يتهم حسن شاكوش بتقليد محمد رمضان لهذا السبب...

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة (إنستجرام) صورة له وعلق عليها بقوله: (بصبح علي الناس الجميلة).

وبمجرد نشر الصورة وجه عدد كبير من المتابعين انتقادات حادة له بمحاولة تقليد محمد رمضان، حيث علق أحد متابعيه بقوله: ( في تقليد من محمد رمضان ياخي كون ناجح أنت بشخصيتك لا تقلد الآخرين)، في حين تساءل متابع آخر قائلاً: (أنت ليه بتقلد محمد رمضان)، وعلق ثالث بقوله: (يابني فكك من محمد رمضان عمرك ما تعرف تقلده خلي ليك شخصية)، حسب موقع أخبار اليوم.

وكانت محكمة جنح بولاق الدكرور، قد قررت إحالة الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيها مطرب المهرجات حسن شاكوش بالسب والقذف، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، للاختصاص النوعي.

جاء بالدعوي، أن المطرب حسن شاكوش قام ببث فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم الإعلامية ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات وقال فيها (ومش هينفع أن أنا أحكي عنها أي حاجة) وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيئا مخلا يخفيه.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد نشرت منشوراً على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ووضعت به صورة تواليت، وقالت إنها لم تقصد المطرب حسن شاكوش، وقالت ريهام سعيد خلال فيديو لايف بثته مؤخراً: (معرفش أصلا أن المطرب حسن شاكوش طلع فيديو يرد فيه عليا)، ومكنتش أقصده أصلًا.. كنت بقصد واحدة هتعرفوها بعدين وهي بالمناسبة ليست الفنانة ريم البارودي ولا زينة.

وأضافت ريهام سعيد: (المطرب حسن شاكوش لم يخض في الأعراض زي ما الناس كاتبة في الكومنتات وإحنا في العشر الأواخر وكل واحد هيبقى معروف مين بيقول الحقيقة ومين مبيقولش).