خلفية فيديو كليب أغنية "تاج راسك" - شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنّانة شيرين عبد الوهاب الأغنية الثانية من ألبومها الجديد "نسّاي"، وحقّقت في الساعات الأولى على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من نصف مليون مشاهدة، واستطاعت بصوتها العذب وإحساسها المعهود أن تحصد ردود فعل إيجابية من محبيها في كل مكان.

وبشكل غير مسبوق، استعانت النجمة المصرية بجمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار اسم مناسب لأغنيتها الجديدة، وقامت بنشر صورة من مقطع الفيديو الخاص بالأغنية وتركت عليها تعليقًا قالت فيه:

" احتارنا كتير عشان نطلّع اسم للأغنية دي وفي الآخر قلنا نسيبلكم القرار، اسمعوا الأغنية دلوقتي على اليوتيوب وقولولي نسمي الأغنية إيه وأكتر اسم هيتقال هو اللي هنختاره".

وبعد مشاركة الجمهور واقتراح العديد من الأسماء، اتفق الأغلبية على الاسم المناسب للأغنية وهو "تاج راسك"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان خالد عز وتوزيع حسن الشافعي.

View this post on Instagram 24.10.2018 #نساي A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Oct 22, 2018 at 11:04am PDT

الجدير بالذكر، أن الفنّانة شيرين عبد الوهاب بعدما طرحت أغنيتها الثانية، كشفت الستار عن الموعد المقرر لطرح ألبوم "نسّاي" كاملًا، وهو اليوم الأربعاء الـ24 من أكتوبر، لذا ستكون المنافسة شديدة هذا العام وخاصة بعد نزول ألبومات قوية لفنّانين آخرين مثل تامر حسني وعمرو دياب.