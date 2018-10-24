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الجمهور يختار اسم أغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" ونصف مليون مشاهدة في اليوم الأول!

الجمهور يختار اسم أغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" ونصف مليون مشاهدة في اليوم الأول!
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