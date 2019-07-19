الجمهور ينتقم من محمود العسيلي: (معاك واسطة عشان نقبل اعتذارك!!)

على الرغم من إصدارالفنان محمود العسيلي بيان اعتذار بشأن أزمته الأخيرة التي أثارها في حفله، بعد إحراج أحد معجبيه، رافضًا طلبه بالتقاط صورة تذكارية معه، قائلا له بشكل ساخر (معاك واسطة)، الا ان اغلب متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رفض هذا الاعتذار من خلال تعليقاتهم.

وجاءت عدد كبير من التعليقات ساخرين من اعتذاره ، مجمعين على جملة: (معاك واسطة علشان نقبل اعتذارك مثلاُ)، وهي الجملة التي كان قد قالها للمعجب حينما طلب التصوير معه.

و كان الفنان أعلن اعتذاره رسميا على ما صدر منه فى أزمته الأخيرة مع أحد أفراد جمهوره الذي كان يرغب فى التقاط صورة معه أثناء حضور حفل له، حسب موقع صدى البلد.

وقال العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): (أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، لكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا أسف مرة تانية).

وتابع العسيلي: (النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني، فللأسف قلتله كده بحسن نية وكل الكلام ده مش باين في الفيديو.. اعتذار).



