الجمهور ينهال بالانتقادات على نانسي عجرم  بعد الإفراج عن زوجها فادي الهاشم.. فما القصة؟

تعرضت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم، لحملة شرسة من الهجوم والانتقادات عقب الإفراج عن زوجها الدكتور فادي الهاشم على خلفية قتله لأحد الأشخاص للدفاع عن النفس بعد أن تم اقتحام الفيلا الخاصة بهم في لبنان.

تغريدة "نانسي" التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "تيوتر"، تقدم فيما الشكر لكل من ساندها والتي قالت فيها "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر"، جعلت الجمهور يفتح النار عليها، متهمينها بالفبركة والظلم لقتل السوري الذي حاول اقتحام منزلها.

وانهالت التعليقات على تغريدة "نانسي" دون رد منها على المتابعين، حيث قال أحد النشطاء "عنصريتكم هي من قتلت اللاجئ السوري الذي طالب بحقه، انو 16 رصاصه؟ هذه جريمة متعمدة، لأنه على فرض فعلاً كان لص، كانت رصاصة واحدة تكفي، وبعدين ايمت كانت غرفة الأولاد برات الشقة؟ للقضية بقية يا نانسي والدعوى ستقدم للأمم المتحدة".

بينما قال آخر "محمد حسن الموسى الشهيد ما قاله زوج الفنانة نانسي عجرم من أن الضحية قال له: "عمول معروف أستاذ فادي وهات المصاري"، مما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته أستاذ الكذب واضح لتبرئة القاتل زوج نانسي عجرم سرق حياة محمد حسن الموسى والد الطفلين".

ووجه أحد النشطاء حديثه لنانسي قائلاً "نانسي عجرم.. هذا الفقير الذي قتلتموه بالخطأ أو عمدًا هو مظلوم ونرجو منكم أن تقفوا وقفة حق مع قضيته، فإن هربتم من محكمة الدنيا فعند الله تجتمع الخصوم ولن ينفعك يا نانسي ذا فويس أو يا طبطب.. القضية ملفقة وهو بريء".

واستنكر أحد المتابعين إطلاق زوج الفنانة اللبنانية 6 رصاصات على السارق لقتله بغرض الدفاع عن نفسه حيث قال :"الشاب السوري الذي قتله زوج نانسي المحترم فادي هاشم أمام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم هو عامل عندها ولم يعطوه مستحقاته وهضموا حقه، وقتلوه لأنه سوري فقط، وهو من كفرنبل في إدلب وهذا الكلام على لسان والدته، وكان يكفي أن يطلق عليه رصاصة واحدة بدل 6 رصاصات هذه جريمة".

وأصدرت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، قرارا اليوم بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم عقب التحقيقات معه في مقتل اللص الذي اقتحم منزله منذ أيام إثر تبادل إطلاق نار.

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