هل شككت كندا علوش ببراءة زوج نانسي عجرم بهذا التعليق.. صورة!

ما تزال قضية اللص الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم ولقى حتفه على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم حديث السوشال ميديا حتى هذه اللحظة.

ولاقت نانسي عجرم دعمًا كبيرًا من كافة النجوم العرب والمشاهير وعلى رأسهم إليسا التى قامت بزيارتها في البيت على خلفية الأحداث الأخيرة للإطمئنان على وضعها ووضع عائلتها، كما لم يخلو الأمر من بعض التعليقات السلبية والاتهامات، لا سيما بعد الكشف عن جنسية اللص واتخاذ الحادثة منحنى عنصري بين "لبنان" و"سوريا".

واختلفت آراء وتعليقهات نجوم سوريا حول هذا الحادث المأساوي الذي أصاب عائلة عجرم، إذ أن الممثلة السورية "شكران مرتجى" تمنت السلامة لـ نانسي عجرم وعائلتها كما شددت على أنه كان من المفترض ان لا يتم ذكر جنسية اللص وخلق مشاكل عنصرية بين اللبنانيين والسورين على خلفية الأحداث وسط تأييد عبر السوشال ميديا من اللبنانيين والعرب.

أعمم المحبة للجميع ولكن البوست ليس معمم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fsYCKjVjPd — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) January 6, 2020

بدورها كندا علوش استنكرت موضوع العنصرية وعلقت عليه بـ "ما يكون في مجرم حرامي او قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم وقانونياً ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه" إلا أنها أضافت تغريدة رداً عليه جاء فيها "التحقيق ما كملش"!

وأثارت هذه التغريدة غضب رواد السوشال ميديا واعتبروها تشكيك ببراءة الدكتور فادي الهاشم إضافة إلى أنها تجاهلت عائلة عجرم ولم تتمنى لهم السلامة! كندا بدورها قامت بإزالة الرد بعد دقائق بسيطة بعد تلقيها انتقادات لاذعة.

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