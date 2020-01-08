نانسي عجرم: "الشاب اللي توفي ما كان بيعمل عنا في الحديقة ونحنا ما بنعرفه"! (فيديو)

لا زالت قصة اقتحام فيلا نانسي عجرم في لبنان تشغل الجميع، خاصة وأن الأمر انتهى بمقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم، والذي قيل عنه فيما بعد أنه لم يكن لصًا بالفعل، وكان يعمل لدى عائلة الفنانة كبستاني في حديقة المنزل وجاء إليهم ليطالب بمستحقاته المالية.

وفي تصريحات جديد للفنانة نانسي عجرم قالتها للفضائيات اللبنانية ردًا على أقوال والدة الشاب المتوفي: " أقدر ما قالته والدة الشاب المتوفي من كونه يعمل في حديقة فيلتنا لكن هذا غير صحيح .. هو لم يكن يعمل عندنا ونحن لا نعرفه.

وأضافت: لا أنا ولا فادي ولا حدا من أسرتنا كان بيتمنى اللي صار ، وبنتهز هالفرصة عشان أوجه كلمتين لوالدة الشاب وأعزيها في وفاته ، وبعزي زوجته وأسرته جميعا فيما حدث".

وحتى هذه اللحظة، الحقيقة لم تظهر بعد ولكن حالة غضب وسخط كبيرة حاليًا تلاحق الفنانة نانسي عجرم، وظهر ذلك جليًا من خلال تعليقات متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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