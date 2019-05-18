الجمهور يهاجم وفاء عامر بعد ابداء رأيها بياسمين صبري

شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على الفنانة المصرية وفاء عامر بعد وصفها مواطنتها النجمة ياسمين صبري بأنها (فاتن حمامة العصر)، حيث أكد الكثير أنها مجاملة مبالغ بها، حسب موقع صدى البلد.

ويجد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لمسلسل (حكايتي) والذي تخوض من خلاله ياسمين صبري سباق الدراما، أن أداءها في هذا العمل ضعيفاً للغاية مقارنة بالأعمال السابقة التي شاركت في بطولتها، كما يرى بعض المتابعين أن هذا المسلسل يشبه بشكل كبير في أحداثه مسلسل (طريقي) الذي قدمته الفنانة شيرين عبد الوهاب .

وتتعاون وفاء عامر مع ياسمين صبري في بطولة هذا المسلسل، والذي يشارك في بطولته أيضًا أحمد صلاح حسني ونهال عنبر وأحمد بدير وأحمد حاتم.



