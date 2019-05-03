(الحرملك):أضخم عمل تاريخي في رمضان يجمع نجوم التضاد السوريين

بدأت شركة (ام بي سي) بالترويج للمسلسل السوري الجديد ( الحرملك) والذي قررت عرضه حسب التصريحات الأولية في وقت الذروة على قناتها العامة وذلك بدلا من المسلسل الشهير ( باب الحارة) والذي كان قد تربع ضمن اولويات اهتمام القناة لسنين عديدة .

ويبدو ان اعداء الامة المفترضين لن يقتصروا فقط على سير العمل الدرامي والحبكة خلال العمل , ولكن صناع العمل ايضا قرروا جمع نجوم المعارضة والموالاة السوريين جنبا الى جنب ، حيث سنشاهد النجوم جمال سليمان وسامر المصري جنبا الى جنب مع مواطنيهم النجوم باسم ياخور وسلافة معمار وجيني اسبر في مشهد نادر من نوعه ، كما اننا سنشاهد حضور فنانين سوريين قرروا مغادرة سوريا والعيش خارجها منذ سنوات عديدة مثل قيس الشيخ نجيب وباسل الخياط ، حسب موقع دنيا الوطن.

ولم يكتف صناع العمل بجمع نجوم التضاد السوريين معا في عمل واحد ولكننا سنشاهد ايضا عودة الفنانة السورية الشابة هبة نور الى الضوء بعد سنوات من الغياب عن المشهد الدرامي السوري ، اضافة الى تواجد نجوم مصريين وتونسيين واردنيين في الدراما السورية مثل الفنانين المصريين خالد الصاوي و احمد فهمي والفنانة التونسية درة رزوق اضافة الى الفنانة الاردنية صفاء سلطان .

مسلسل الحرملك المقرر عرضه في رمضان 2019، تم تصوير مشاهده في عدد من الأماكن، منها الامارات، و لبنان، وتركيا، و يتكون من 60 حلق من المقرر عرضهم خلال وبعد شهر رمضان المبارك .



