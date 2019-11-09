الحزن والبكاء يسيطران على نجوم الفن لحظة تشييع جثمان هيثم أحمد زكي (بالصور)

سيطر الحزن والبكاء على وجوه العديد من نجوم الفن خلال تشييعهم جثمان الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، وسط حضور عدد كبير من محبيه لتوديعه وصلاة الجنازة عليه في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في القاهرة قبل أن يوارى جثمانه الثرى مدافن العائلة بمدينة أكتوبر.

ووصل جثمان الفنان الراحل وسط حراسة أمنية مشددة، بعد تأخره عن الموعد المحدد لتشييعه بسبب صعوبات في استخراج تصريح دفنه لأسباب منها تأخر مصلحة الطب الشرعي في تشريح الجثمان بناء على توجيهات النيابة العامة ومنها عدم وجود أحد من أفراد أسرته للتوقيع باستلام الجثمان.

وبعد ساعات من جهود الفنان أشرف زكي نقيب الفنانيين المصريين وافق المحامي العام في مصر على قرار باستلام أشرف زكي للجثمان ودفنه، على أن يتم التواصل لمعرفة أسباب الوفاة.

وحضر من نجوم الفن إلى مراسم تشييع جثمان هيثم أحمد زكي، النجوم أشرف زكي وزينة ووفاء عامر وإنجي وجدان وأمينة خليل وباسم سمرة ودينا الشربيني وآيتن عامر ودلال عبدالعزيز وبسمة ونهال عنبر ومنى عبدالغني ومحمد هنيدي ومحمد فراج وطارق عبدالعزيز وناهد السباعي، وغيرهم من الفنانين.









وشهد التشييع انهيار عدد من الفنانات اللاتي أجهشن بالبكاء وبعضهن انفعلن على الصحفيين ووسائل الإعلام ومن بينهن الفنانة دينا الشربيني التي قالت للمتواجدين أثناء استلام جثمانه من المشرحة: "بتصوروا إيه" إلا أن الحضور لم يردوا تقديرًا لحالة حزنها على صديقها الشاب.









ورحل هيثم أحمد زكي عن دنيانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبته يفيد بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجيب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان المصري.

ونقل الجثمان للمستشفى وأفاد التقرير الطبي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلى وفاته، فيما كشف مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الفنان الراحل وجد متوفيًا داخل "حمّام" منزله بعدما كان يعاني من قيء ومغص بالمعدة على مدار اليومين الماضيين.

يُذكر أن هيثم أحمد زكي، من الفنانين الشباب الذين برزوا على الساحة خلال العامين الماضيين من خلال مشاركته في مسلسل "كلبش 2" ومسلسل "علامة استفهام" الذي يعد آخر أعماله وعرض في رمضان الماضي.

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