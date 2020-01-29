الحكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم إنفاقه على ابنته و محاميته ترد

كشفت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي عن كثير من التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر أمس حيث عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي في الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقالت سناء لحظي : (سأقوم برفع معارضة وطعن على الحكم الذي صدر لاسقاطه وذلك نظرا لعدم اعلامنا كخصم بالقضية ذات الموضوع)، حسب موقع صدى البلد.

وأضافت : ( أن هناك بعد الأمور والتفاصيل الخاصة بالقضية غير واضحة ولعل من أبرزها أن محامي لينا الفيشاوي ووالدتها هند الحناوي يتبع اسلوب غير قانوني وهو ارسال القضايا التي يرفعها على عنوان قديم للفيشاوي وبالتالي لا نعلم به ويتم اصدار حكم على احمد الفيشاوي دون وجه حق).

وأوضحت سناء قائلة : (إن الحكم صادر كان غيابيا وبالتالي يسقط قانونا أو بمعنى أدق انه حكم منعدم نظرا لعدم اعلامنا به).