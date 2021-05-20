الحكم بحبس أحمد فلوكس و تغريمه و الفنان يرد: (ولا اعرف حاجه!)

علق الفنان أحمد فلوكس على الحكم الذي صدر أمس بحقه من قبل محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية بالحبس أسبوع وغرامة مالية قدرها 200 جنيها وإلزامه بالمصروفات الجنائية لإتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال وسب وقذف رجل أعمال.

وأبدى فلوكس دهشته من الحكم القضائي الصادر ضده وعبر حسابه على (فيسبوك)‏، كتب فلوكس: (طيب انا اصحى من النوم الاقي اخبار كده الحقيقه انا ولا اعرف حاجه عنها و لا اعرف مين دول ولا الاسامي دي ولا اي حاجه).

وأضاف فلوكس: (وبعدين خبر غير صحيح عيديه مقبوله وبطمن جمهوري و اهلي اني بخير شكرا ليكم).

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا غيابيا وتغريمه كفالة قدرها 200 جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية لإتهامه بإساءة استخدام وسائل الاتصال وسب وقذف رجل أعمال، حسب موقع في الفن.

وكان رجل الاعمال أحمد فراج قد تقدم ببلاغا يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالتسبب في إزعاجه وإساءة استخدام أجهزة الاتصال وسبه في مكالمة هاتفية.

وذكر دفاع رجل الأعمال أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف لموكله عن طريق واتساب وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص به تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة.