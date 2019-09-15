الحكم بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود لصالح زوجته سارة نخلة بتهمة "خيانة الأمانة"

أصدرت محكمة 6 أكتوبر في مصر الحكم بسجن الفنان المصري أحمد عبدالله محمود لمدة عامين مع الشغل، بعد توجيه تهمة "خيانة الأمانة" له، وصدر الحكم لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

وقالت الفنانة "سارة نخلة" في تغريدة عبر حسابها بـ"انستغرام" : "اليوم يوم مميز بالنسبالي، كنت مستنياه بقالي سنة بالتمام والكمال بالصبر والاتكال على ربنا، والحمدلله بعد عذاب وبفضل ربنا وفضل استاذي وسندي المستشار عاصم قنديل المحترم، حقي هايرجعلي وبحكم محكمة الحمد لله ".

وقال المحامي المصري عاصم قنديل وكيل الفنانة سارة نخلة: المحكمة استمعت إلى من أحضرهم الفنان المصري وهم محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزع موسيقي واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ “إيصال أمانة” وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار)، وفقًا لـ "إرم نيوز".

ولفت المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان قد دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشفت عن صحة توقيعه على الإيصال.

الجدير ذكره أن الكثيرمن المشاكل وقعت بين الثنائي في الشهور السابقة، وإحداها كانت أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بابنها، ولكن صدر حكم ببراءتها فيما بعد.

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