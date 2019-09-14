هيفاء حسين تفاجئ الجمهور بخبر حملها في الشهور الأخيرة من حبيب غلوم

فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين جمهورها بعد إعلانها عن حملها بطفلها الأول من زوجها الفنان حبيب غلوم ، وكشفت عن وصولها للشهور الأخيرة في الحمل إلا أنها لم تحدد جنس الجنين، لتنهال عليها المباركات والتهاني من محبيها الذين تمنوا لها الصحة والسلامة.

واختارت هيفاء حسين أن تعلن عن خبر حملها عن طريق نشر صورة تجمعها بزوجها حبيب غلوم على موقع إنستغرام وظهرت مرتدية فستان أبيض كشفت فيه عن بطنها المنتفخة وعلقت قائلة: " نا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي".

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة هيفاء حسين في آخر أعمالها في مسلسل "عذراء" والذي تم عرضه خلال سباق رمضان 2019 الماضي، وهو من بطولتها إلى جانب كل من شجون الهاجري وأحمد إيراج ومرام البلوشي ومن تأليف علي شمس ومحمد شمس وإخراج محمد القفاص.

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