مصر.. القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي لحيازتهما الكوكايين

بتهمة حيازة الكوكايين، تحفظت قوات الأمن في مصر اليوم الخميس على نجلي المخرج الشهير أحمد السبكي، بعد الاشتباه في طريقة سير سيارتهما الملاكي بالعاصمة القاهرة.

وألقت قوات الأمن القبض على "كريم"، و"خالد"، نجلي المخرج الشهير، حيث تم توقيفهما، وبتفتيش السيارة، تم العثور على 3جرام من مخدر الكوكايين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

واقتاد رجال الأمن نجلي المخرج إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر رسمي، قبل إحالة الأمر للنيابة العامة الت من المقرر أن تصدر قرارها في هذا الشأن خلال ساعات.

وتعود الواقعة عندما اشتبة كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان وتبين أنهما أبناء مخرج سينمائي شهير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين.

واستدعى أحمد السبكي عدداً من أصدقائه المحامين لحضور التحقيقات مع نجليه أمام رجال الأمن والنيابة العامة.

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