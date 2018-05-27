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بعد الحكم عليها بالحبس 4 سنوات، محامي جيزام كراجا "ما فعلته خطأ شباب"!

بعد الحكم عليها بالحبس 4 سنوات، محامي جيزام كراجا "ما فعلته خطأ شباب"!
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