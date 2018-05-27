النجمة التركية جيزام كراجا

اعترف محامي النجمة التركية جيزام كراجا بتعاطيها المخدرات مع أصدقائها نافيًا عنها تهمة التجارة بها والتي حكم عليها فيها بالحبس مدة 4 سنوات وشهرين في القضية التي حكم على عدد كبير من نجوم تركيا بالحبس فيها أيضًا.

واوضح محامي النجمة ان كراجا وقعت في هذا الخطأ خلال جلسة مع أصدقائها وانها لن تكررها وهي السابقة الأولى لها بتعاطي المخدرات واصفًا ما قامت به بـ "خطأ شباب".

وأضاف المحامي أن كراجا شعرت بالحزن الشديد بسبب هذه الحادثة وهذه القضية والحكم الذي صدر ضدها، خصوصًا انها متزوجة اللآن وتعيش حياة سعيدة.

وعلى الصعيد الفني عُرض للنجمة التركية الشابة جيزام كراجا مسلسل "ذنب الإنسانية" عبر شاشة كنال دي التركية، والذي يشارك في بطولته كان يلدرم.