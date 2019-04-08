سمية الخشاب

أثار تكريم الفنانة سمية الخشاب في السعودية من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين ضجة كبيرة في أوساط المجمتع السعودي، وانهالت التعليقات والانتقادات من كل صوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرفض والاستنكار تجاه هذا الأمر.

وكانت سمية الخشاب قد تم تكريمها بـ"ختم الرسول ﷺ "، مما دفع العديد للتعليق على الأمر بطريقة رافضة تمامًا، فكتب أحد النشطاء وقال: " الجميع سمع بتكريم الحكومة للممثلة المصرية (سمية الخشاب)، لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك!هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد كرَّمتها بـ"ختم الرسول"ﷺ !!للمعلومية: هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام! هذا الإستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير !!".

الحكومة السعودية تُكرّم سمية الخشاب ب"ختم الرسول".!!

*الله يهديهم قبل لا يتبرعوا بالكعبة المشرفة لإيڤانكا* #ملتقى_المرأة_السعودية #سمية_خشاب pic.twitter.com/6XqUGGbz9D — تـولـين (@XTollaX) ٧ أبريل ٢٠١٩

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية قد أصدرت بيانًا توضيحيًا يوم الأحد، قالت فيه أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير دقيق، وأكدت أن مشاركة الخشاب جاءت بناءً على خطاب من جمعية "مصريون في حب الخليج"، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية، وأضافت اللجنة أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية، والتكريم كان مخصصًا للمرأة السعودية فقط، بينما تم توزيع الدروع التذكارية للمشاركين ومن ضمنهم الخشاب.

على صعيد آخر، شغلت في الآونة الأخيرة الفنانة المصرية سمية الخشاب الجميع، وخاصة بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها المطرب أحمد سعد، وتداول وثيقة طلاقهما خلال الساعات الماضية التي كشفت أن سمية الخشاب أخفت التاريخ الحقيقي الذي تم الطلاق فيه رسميًا.