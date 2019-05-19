الحلاني، نجوى كرم و نوال الزغبي يجمعهم حفل واحد في العيد

أعلنت شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات عن جدول حفلاتها التي تنظمه في موسم عيد الفطر المبارك، وكشفت عن الحفل الثالث الذي يجمع بين الفنانين الثلاث نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي.

ويلتقي الثلاثي نجوى كرم، عاصي الحلاني، نوال الزغبي في حفل غنائي واحد بأحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت 8 يونيو/حزيران المقبل، تحت شعار حفلات العيد في بيروت، حسب موقع صدى البلد.

ويعد هذا الحفل هو الأول الذي يجمع بين النجوم الثلاثة (نجوى كرم، وعاصي الحلاني، ونوال الزغبي)، ويعد من أضخم الحفلات المرتقبة في عيد الفطر بالوطن العربي,