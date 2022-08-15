الدكتورة خلود تخضع لعملية جراحية.. والمتابعون "عملية فتاق"!

تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود لوعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

الدكتورة خلود تخضع لعملية جراحية

وشاركت خلود متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صورة لها من داخل المشفى، حيث ظهرت أنابيب المحاليل متصلة بيدها، وأعربت عن خوفها وتوترها، قائلة: "بديت اتوتر وأخاف، يارب سهل ولا تعسر، باقي ساعات قليلة بس كل ما أفكر إنه بإذن الله بعد الألم رح تكون النتيجة حلوة، شوي أستأنس".

وعادت الفاشينيستا لنشر صورة أخرى ليدها موصولة بالأنابيب وحولها أفراد عائلتها، وعلَّقت "الحمد الله"؛ ما يشير أن العملية انتهت بنجاح.

ولم تكشف خلود سبب العملية التي خضعت لها، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتوا إلى أنها أجرت عملية "الفتاق".





أمين يهدي الدكتورة خلود فيلا في دابوق

وقبل عدة أسابيع، فاجأ أمين زوجته بتقديم هدية لم تكن تتخيلها، إذ صدمها حينما توجها لزيارة الفيلا التي ابتاعها لها في مدينة دبوق بعمان الغربية، حيث تزَّين المدخل بأقواس خضراء مُزيَّنة بالورود وباقات عباد الشمس، وصورة عائلية تجمعهم.

ولدى دخولهما العقار الفاخر، المكوَّن من عدة طوابق، نلاحظ الديكورات الكلاسيكية الأنيقة، والأثاث الراقي، والمنظر المبهر الذي يطل عليه المنزل، إذ يمكننا سماع خلود تقول لأمين: "إذا كانت هذه إطلالة المطبخ، كل يوم أعملك منسف".

واستعرضت خلود غرف أطفالها الأنيقة، وغرفتها التي تزيَّنت بتمثال إنارة على شكل مجسم رجل ممسكًا بثلاث كرات مضيئة.

وأوضح أمين أن هذه الفيلا ليست الوحيدة التي ابتاعها، بل اشترى أيضًا فيلتين أخرتين، مُشيرًا أن هذا واحد بالمائة مما قدمته له.