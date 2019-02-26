الدكتورة خلود تستقبل طفليها التوأم من زوجها الفنان أمين (صور)

الدكتورة خلود وزوجها الفنان أمين

رزقت الفاشنيستا الشهيرة باسم الدكتورة خلود بتوأم من زوجها الكويتي الفنان أمين، وكانت قد شاركت مع جمهورها اللحظات العائلية ما قبل الولادة من خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وتفاعل المحبين مع هذا الخبر بشكل كبير، حيث أعرب البعض منهم عن قلقه قبل أن تتم الولادة وعن صعوبة لحظات الانتظار، وبعد أن أتى التوأم تمنى الجمهور للدكتورة خلود أن تستجمع قواها وتبقى في تمام الصحة والعافية لتقوم على رعايتهم.

من ناحية أخرى، انتقد البعض الدكتورة خلود بسبب مغالاتها في نشر الصور خلال فترة حملها، إلّا أنها لم تكتفي بالصمت وردت على كافة الانتقادات التي وجهت لها وقالت: "أولًا شكرًا حبايبي على حبكم ودعواتكم.. ثاني شي اللي يقولون أول واحدة تحمل كأنه ما حدا حمل غيرها حتى القطاوة تحمل.. يلا أنا حرة كيفي وحسابي.. وأنا حرة اللي مو عاجبها لا تضيفني".

الجدير ذكره أن الفاشينيستا الكويتية كانت قد أعلنت عن حملها بتوأم بطريقة فاجأت بها من حولها عن طريق إقامة حفل خاص بهذه المناسبة، وقامت بإحياء الحفل الفنانة نجوى كرم.