فاطمة الأنصاري تشعل غيرة الدكتورة خلود ونورة العميري..والجمهور "كيد نسوان"!

كيد النسوان يبدو أنه وجد مجراه بين المشاهير وكانت ضحيته هذه المرة مشهورة السوشال ميديا فاطمة الأنصاري.

الأمر بدأ بمشاركة فاطمة الأنصاري صُورة لـ ساعة يد فاخرة كانت قد تلقتها كهدية من خطيبها مشهور السوشال ميديا يعقوب بو شهري ووصل سعرها بحسب المتداول إلى مليون ونصف دينار كويتي. ما لم تتوقعه فاطمة الأنصاري أن تفتح هذه الهدية باب الغيرة من قبل المشهورات والبداية كانت مع الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود التي شاركت عدة صُور وهي ترتدي نفس الساعة التي وصلت لـ فاطمة كهدية.

الصدمة الثانية كانت من الفاشينيستا نورة العميري والتي شاركت فيديوهات وصُور لها وهي ترتدي أيضاً نفس الساعة، وظهرت في أحد الفيديوهات وهي تتعمد أن تظهر الساعة كأنها توجه رسالة مبطنة لـ الأنصاري.

الجمهور بدوره سخر من الدكتورة خلود ونورة العميري ووصفهن بـ "المكيودات" وان فعلتهن غير لائقة والأمر كله ما هو إلا غيرة وحسد من فاطمة الأنصاري.

خطوبة فاطمة الأنصاري !

كانت قد تصدرت الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري اخبار العديد من المواقع الإلكترونية بالإضافة لحديث السوشال ميديا منذ أيام بعد احتفالها بعقد قرانها على يعقوب بو شهري في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء.

ونشرت خبيرة المكياج الشهيرة مريم الأنصاري شقيقة فاطمة الأنصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر يعقوب بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

ويأتي هذا الحفل بعد انتشار الأخبار حول وجود علاقة تجمع فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت اخبار حينها أن يعقوب بوشهري طلب من الفنان ماجد الراشد طرح اغنية خاصة لعروسه تحمل اسم" يا ماخذه قلبي".

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