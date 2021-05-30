الدكتورة خلود تنشر فيديو مرعب لحظة إنقاذ شقيقها من الغرق.. وتعلِّق: "الفيديو شلع قلبي"

كاد شقيق الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود أن يفقد حياته غرقًا بعد فقدانه الوعي أثناء قيادته دراجة مائية وسط البحر، إلَّا أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشاله من المياه.

شاركت االدكتورة خلود عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو لحظة انتشال شقيقها من البحر وانقاذه من الموت عقب إصابته بحالة إعياء شديدة حيث قام بتصويره أحد المتواجدين في المكان، وأرفقه بتعليق: "إنقاذ شاب من الغرق المحقق بأحد شاليهات بنيدر بعد تعرضه لضربة شمس وفقدانه الوعي وتعطل دراجته“.

من جهتها، أرفقت خلود الفيديو بتعليق، جاء فيه: "هذا أخوي حبيبي ..هذا أخوي حبيبي.. الفيديو شلع قلبي.. الله حفظك ..الحمد لله في أحد شافك والا جان رحت من ايدينا يجعل يومي قبل يومك يا قلبي".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها هذا الفيديو، وعلَّق أحدهم: "اذكركم ..... لمدة شهر قدام وهي تسولف بهالسالفة لدرجة سمك الحوت والقرش بيقدم اعتذار رسمي وبعدين كل المشاهير بيتحمدون لها بالسلامه ولامين بعد ... بعدين هي بتشكر كل المشاهير ماعدى مشهورين ماتحمدو لها بالسلامه ، بعدين يطلعون المشهورين ويقولون هي يوم طحنا من الدرج ما تحمدت لنا بالسلامه .....الخ".

وعلَّق آخر: "الحمدلله على سلامته بس الله يهداها ليش التصوير وقت المصايب الله المستعان حتى بالمصايب تصوير وشو للسوشل ميديا لاحول ولا قوة الا بالله".

إصابة الدكتورة خلود بعينها

وفي وقت سابق، نشرت خلود صورة لها باللونين الأسود والأبيض تظهر مُغطية عينيها، حيث ادعت أنها جرحت عينها بحزام شنطة يدها، وهو الأمر الذي أصابها بجرح جعلها غير قادرة على فتحها.