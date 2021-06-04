النيابة العامة تكشف عن سبب التحفظ على أموال محمد رمضان

كشفت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، عن سبب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، وهو متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وأضاف مكتب النائب العام المصري، أنه (لا اختصاص للنيابة العامة في هذا الشأن)، حسب موقع في الفن.

جاء رد النيابة العامة بعدما نشر رمضان فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون توضيح.

وتابع رمضان : (الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة),

واختتم الفيديو قائلا : (صباح الخير يامصر) .

وكشف مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن السبب الحقيقي وراء الحجز (الإداري) على أموال محمد رمضان يرجع إلى لتنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في قضية فصله من الخدمة إبريل/أيار الماضي.

ويعود التحفظ إلى تسليم أسرة الطيار الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

ووفقًا لموقع (القاهرة 24) فإن الإجراء الذي اتخذه البنك فيما يتعلق بأموال محمد رمضان هو (حجز إداري) وليس تحفظًا من قبل الدولة.