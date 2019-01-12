الديفا سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها..وسعد لمجرد يوجه لها هذه الكلمات

الفنانة سميرة سعيد

احتفلت النجمة سميرة سعيد مساء يوم الخميس الـ10 من يناير بعيد ميلادها الـ61، وحرص عدد كبير من النجوم في الوسط الفني على تهنئتها بهذه المناسبة، حيث أنها تحظى بشعبية ومحبة كبيرة من الجميع سواء جمهور أو فنانين.

ومن بين الأشخاص الذين كانوا أول من سارعوا لتهنئة الديفا بمناسبة عيد ميلادها هو الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث كتب لها كلمات حملت في طياتها المحبة والتقدير وقال: "سنة سعيدة على حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، استفدت منك الحرفية والأخلاق والتعامل مع صعاب الحياة".

وتابع: "انت مثل أعلى لكل فنان يريد الوصول إلى المجد لتشريف بلده ورفع الراية إلى أعلى الأفق...أحبك، نحبك، وسنظل دائمًا ننتظر جديدك يا حبيبة المغاربة والجماهير كلها، كل عام وأنت بألف خير".

وفيما بعد جاء الرد من الفنانة سميرة على كلمات المجرد وكتبت له وقالت: "وأنت دايمًا بخير.. وأنا عموما شهادتي فيك مجروحة وانت عارف إيماني بموهبتك وقناعتي الكاملة بنبل أخلاقك".

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة سميرة سعيد في وقت سابق أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد مع بداية صيف 2019.