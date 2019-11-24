حلا شيحة تعود للسينما بعد غياب 14 عامًا بفيلم مع تامر حسني (تفاصيل)

استقرت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة على السيناريو والفيلم الذي ستعود من خلاله إلى عالم السينما عقب غيابها الذي استمر لأكثر من 14 عامًا، وستكون أول بطولة لها بعد عودتها للتمثيل مع النجم تامر حسني في فيلمه القادم الذي سيحمل اسم "مش أنا".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان النجم تامر حسني قد أعلن ليلة أمس خلال حفله في الجامعة الأمريكية عن تقديم حلا شيحة لدور البطولة في فيلمه القادم "مش أنا"، حيث صعدت إلى المسرح برفقته وتم التقاط بعض الصور لهما وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال حلا شيحة السينمائية فيلم "كامل الأوصاف" مع الفنان الراحل عامر منيب، وذلك قبل أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب، وشاركت حلا بعد عودتها مؤخرًا في أول عمل درامي لها خلال سباق رمضان الماضي مع محمد رمضان وهو مسلسل "زلزال".

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