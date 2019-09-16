الدي جي "كارل كوكس" في "سوهو بيتش"!

اعتدال درجات الحرارة في دبي، يستعد "سوهو بيتش" في ميدان، لاستضافة حفل فني يُحييه "الدي جي" ومنتج الأغاني المعروف "كارل كوكس". تُعد هذه الفعالية التي تُقام في 11 أكتوبر، حفلاً افتتاحيّاً لسلسلة من الحفلات التي ستستضيفها هذه الوجهة في 2019 / 2020.

تزامنت بدايات "كارل كوكس" الموسيقية خلال الثمانينات، مع ارتفاع شعبيّة موسيقى "الهاوس" في مدينة شيكاغو الأمريكية. أصبح "كوكس" أيضاً واحداً من أكثر الشخصيات البارزة على ساحة الموسيقى الإلكترونية البريطانية، ولا يزال يحيي الحفلات إلى جانب إنتاج الموسيقى حتى الآن.

شاهد "كوكس" في حفل مُميّز في "سوهو بيتش"، حيث يمكنك الحصول على التذاكر المُبكرة بدءاً من 100 درهم للسيّدات و150 درهم للرجال. لا تفوّت هذه الفعالية المليئة بالحيويّة والمرح.

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