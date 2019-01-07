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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الفنانة نادية لطفي وسام القدس، تعرفوا على السبب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الفنانة نادية لطفي وسام القدس، تعرفوا على السبب
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