الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الفنانة نادية لطفي وسام القدس، تعرفوا على السبب

الرئيس محمود عبّاس أثناء زيارته للفنانة المصرية نادية لطفي في مستشفى المعادي العسكري في مصر

حضر الرئيس الفلسطيني في زيارة إلى الأراضي المصرية لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولم تكن الزيارة لأهداف سياسية فقط، وإنما استغل فرصة تواجده وتوجّه إلى مستشفى المعادي العسكري حيث تعالج الفنانة القديرة نادية لطفي ومنحها النجمة الكبرى لوسام القدس في لفتة أكثر من رائعة.

وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد منح هذا الوسام للفنانة المصرية نادية لطفي تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة في خدمة السينما والدراما العربية، بالإضافة إلى أنه هنأها بمناسبة عيد ميلادها بكلمات طيبة وتشجيعية، من ناحيتها أكدت الفنانة القديرة أنها في غاية السعادة لتلقيها هذه الهدية وهذا الوسام.

من جهة أخرى، لم يكن الرئيس الفلسطيني هو الوحيد الذي زار الفنانة نادية لطفي، حيث قامت وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بالتوجه إلى مستشفى المعادي وإهداء جائزة الدولة التقديرية للفنانة نادية لطفي إلى جانب الاحتفال بعيد ميلادها أيضًا.