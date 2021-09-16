الراقصة جوهرة تقلد كيم كارداشيان بإطلالتها الأخيرة.. "ولدنا جميعًا عرات"!

يبدو واضحًا أن تأثير نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كبير جدًا على الفتيات والسيدات، حتى أن الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة حاولت السير على خطاها وتقليد إطلالتها التي أثارت الجدل في حفل "ميت غالا".

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها السوداء البراقة، حيث ارتدت فستانًا غير متماثل الأطوال كاشفًا عن ساقها الرشيقة وذو أكمام طويلة، بينما غطَّت وجهها بغطاء للوجه من قماش الشيفون المُزيَّن بقطع براقة.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "ولدنا جميعًا عرات، والباقي سواد".

كما نشرت سلسلة صور لإطلالتها وأرفقتهم بتعليق باللغة الإنجليزية، جاء فيه: "أشعر بالحرية حينما لا يعرف أحدهم اسمي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتشبيه الراقصة بـ كيم كارداشيان التي أثارت الجدل بإطلالتها الغريبة السوداء في حفل "ميت غالا"، حيث اختارت فستانًا قصيرًا أسود اللون نسَّقته ببنطال أسود مُرتبط بحذائها ذي الكعب العالي، وغطَّت وجهها كاملًا بقناع للوجه أسود ، بينما كشفغت عن شعرها الطويل المُسرَّح على شكل ذيل حصان.









وعلَّق أحدهم ساخرًا: "متحوريش انتي بتقلدي كيم كردشيان🤣".

وكتب آخر: "كيم كارديشيان كوبري عباس"، وأضاف آخر "فكك من حركات كيم كاردشيان وخليكي على بدلات الرقص".

وعلَّقت إحداهن: "لا تسوى حالك كيم كارديشن يطعميه".

وكتبت إحداهن: "كله بقي هيتصور وهو ملسم ومغطي وشه طيب ما تغطوا حاجات تانية يا جماعة والله احسن من وشكم هو انتوا بتغطوا الحاجة الوحيدة اللي ربنا محللها".