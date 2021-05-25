وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز.. ابنة أثرى أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مساء أمس الاثنين.

وجاء في بيان الديوان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ، في مدينة الرياض".

وبعد وفاتها استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدها الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود الذي كان من أثرى أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية وأكثرهم سلطة، وكان مستشارًا أمينًا ومقربًا لأخويه، الملك فيصل والملك خالد.

من هو الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود؟

ولد الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض في 22 صفر 1328 هـ / 4 مارس 1910 وتوفي في 16 ربيع الآخر 1409 هـ / 26 نوفمبر 1988، رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية السابق، وهو الابن الرابع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود. توفيت والدته بسبب مرض الحمى الوافدة عام 1337 هـ.

حياته الشخصية

درس في مدرسة الأمراء، حيث تعلم القراءة والكتابة والتاريخ والسياسة وحفظ القرآن.

حارب مع والده الملك عبد العزيز في «معركة عسير» وكان آنذاك بعمر الثانية عشر، كما ساعد والده بحصار جدة.

وفي عام 1343 هـ الموافق لعام 1924 أرسله والده إلى القنفذة و المدينة المنورة واستطاع فتحهما، فعينه الملك عبد العزيز أميرًا للمنطقة المدينة المنورة وكان بعمر 15 عامًا.

وفي عام 1347 هـ حارب في معركة السبلة، وفي عام 1351 هـ حارب في "معركة جازان" والتي أدت إلى توحيد السعودية، وفي عام 1934 حارب في الحرب السعودية اليمنية.

رشّحه الملك فيصل، لولاية العهد ولكنه اعتذر عن ذلك، واقترح بأن يرشح الملك خالد لهذا المنصب، فقبل الملك فيصل ذلك.

رؤيته

كان الأمير محمد من المحافظين في العائلة الحاكمة. وكان ضد التجنيس وضد توطين الأجانب، وكان يرى أن وجود عدد كبير جدًا من العمال الأجانب في البلد من شأنهما أن يؤديا إلى تآكل القيم الإسلامية وتدمير التقاليد العربية.

في الشعر

تغنى له طلال مداح الأغنية الشهيرة قولوا للغالي قولوا له وكانت القصيدة تنسب للشاعر فالح..وهو الاسم المستعار الذي اختاره لنفسه في بداياته الشعرية.

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