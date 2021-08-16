رانيا يوسف ووصلة رقص جريئة إلى جانب جوهرة.. والجمهور "البطانة فين"!

تناقلت الصفحات الفنية فيديو للممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جانب الراقصة جوهرة من سهرة جمعتهن برفقة الأصدقاء.

رانيا والتي ظهرت بفستان قصير كانت تنافس جوهرة في الرقص وأثار الفيديو تفاعل واسع وتعليقات ساخرة من الجمهور كان منها "تربية عسكرية ودينية صارمة"..وتابع آخر "ليش ما يقدروا ويحترموا انفسهم ويسموا بأنفسهم للاعلى عاجبهم يكونوا مجرد سلع عرض ومتعه للذكور يعني الاسلام حرر المرأه واعطاها حقوقها وهم مصرين يكونوا جواري للابد بعض الناس تستغرب فيها الصراحه احد يبغي لنفسه المذله والرجعيه الانسان لما تطور وتحضر ستر نفسه مو العكس انا خلاص تعبت منهم خاصة النساء الي انا منهم لما اشوفهم عاجبهم يكونوا جواري للذكور ىع ىىىىع"...

يذكر أن رانيا يوسف كانت قد أثارت الجدل بعد أن أطلت بفستان أحمر صيفي مكشوف من منطقة الصدر وانهالت التعليقات عليها والتي كان منها:

"تقولي لا للتحرش ارحمونا بقا ربنا ما يرحمك لا دونيا ولا آخره"..وتابع آخر "ربنا يشرح صدرك بالايمان"...وتابع أحدهم "أنا شكلي هبدأ اشجع الأهلي بسببك".

ومن بعدها شاركت مجموعة صُور من اجازتها وارفقتها بتعليق ""أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد"..

رانيا يوسف والمذيع العراقي نزار الفارس!

وكانت قد تصدرت رانيا يوسف الترند بعد ظهورها مع المذيع العراقي نزار الفارس، حيث وصلت خلافات بينهما بعد اللقاء إلى المحاكم القضائية، وذلك بعد سؤال المذيع عن مؤخرتها وأنها مميزة وفاستشهدت هي بدورها بـ آية قرأنية "فأما بنعمة ربك فحدث"، وأضافت أن من يمتلك شيئاً مميزاً يجب أن يظهره للجميع. ورافق تصريحات رانيا دعاوى قضائية بينها وبين مقدم البرنامج بعد أن اتهمت بمحاولة إحراجها بـ الأسئلة المثيرة للجدل والتي ردت عليها بطريقة عفوية وأن المقابلة كانت مجانية لدعم الإعلامي والقناة العارضة.

ورد نزار بدوره بالتالي "بلغوني انه رانيا رافعة دعوى ضدي بسبب الأسئلة...لو مش راضية شلون نزلتي اللقاء عبر حسابك؟ شلون بعثتيلي مسج انك عمرك ما تندمين على المقابلة؟...انتي جاوبتي مؤخرتي مميزة وانتي أسأتي لنفسك بنفسك...عندي فيديوهات بعلمك عن سؤال المؤخرة والحجاب وغيروا ورح أقدمهم للقضاء".

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