الراقصة دينا تعلق على خبر زواجها بعد أدائها مناسك العمرة في السعودية

الراقصة دينا

قالت الراقصة دينا ردا على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول زواجها، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع (إنستجرام): (بشكر كل الناس اللي هنأتني على العمرة وأنا رجعت مصر، وربنا يكتبلكم كل خير).

أوضحت دينا: (الناس اللي بتسألني عن زواجي أنا لم أتزوج ونازلة شغلي دلوقتي)، حسب موقع الجمهورية.

وأضافت قائلة : (كل ما في الأمر أني زرت بسمة وهبة في منزلها بمدينة جدة، لأبارك لها على زواج ابنها، حيث أطلعتني على شبكة الأخير، وكان منها الخاتم الذي أثار جدلا).

جدير بالذكر أن سبب انتشار شائعة زواج دينا هي الصورة التي نشرتها الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها بموقع (إنستجرام)، وظهرت خلالها وهي تهنئ دينا، وتنظر على الخاتم بيدها، الأمر الذي فسره البعض بأنها تهنئها على الزواج.