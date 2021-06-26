الراقصة دينا و تصريح صادم عن الاغتصاب الزوجي...

علقت الفنانة دينا على قضية الاغتصاب الزوجي التي تصدرت اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت دينا: (أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديق عن أسرار علاقتها الزوجية للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية، والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ، اللي جوه أوضة النوم عيب نخرجه برا)، حسب موقع في الفن.

وتابعت: (دي أخلاق، اللي بيحصل بين الزوج وزوجته لا يصح أن يكون حديث الناس، المنطق بيقول لو الست عندها مشكلة في علاقتها الزوجية الخاصة تتكلم مع أهلها وأسرته، لكن لا تكشف أسرار بيتها في فيديوهات أمام الجميع).

وأضافت: (لا يوجد ما يسمى اغتصاب زوجي، وهناك ما يسمى بالرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة ومحبة واحترام بينهما).

يذكر أن دينا تتواجد حاليا في مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الخامسة.