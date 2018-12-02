رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

لا زالت الاحتفالات متواصلة في واحد من أهم وأكبر حفلات الزفاف لهذا العام، ألا وهو زفاف نجوم بوليوود ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، وهذه المرة في مومباي بوجود الأصدقاء من الوسط الفني في بوليوود بعدما تم الاحتفال مع العائلة في بحيرة كومو الإيطالية.

وظهر الثنائي المتميز بشكل جديد، فبعد أن ارتديا اللباس التقليدي والرسمي لحفلات الزفاف في الهند، اختارا هذه المرة اللباس الأنيق والراقي، حيث اسعانت ديبيكا بالمصمم اللبناني زهير مراد، وارتدت فستانًا أحمر اللون مع وشاح طويل جدًا، بينما ارتدى العريس رانفير سينغ بدلة "توكسيدو" من تصميم روهيت غاندي وراهول خانا.

وحضر هذا الحفل العديد من النجوم وعلى رأسهم النجم المخضرم أميتاب باتشان وشاروخان وعليا بهات وأكشاي كومار وأرجون كابور وروهيت شيتي والعديد من النجوم الآخرين.

الجدير بالذكر أن عدة تقارير صحفية كشفت أن عدد الحضور في الحفل وصل إلى 800 شخص، وتألف من طاقم العمل في الحفل، بالإضافة إلى الضيوف الذين كانوا متواجدين في تلك السهرة المميزة.