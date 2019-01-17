الزوج المثالي رانفير سينغ: لقد ساندت ديبيكا خلال فترة اكتئابها ولم أنزعج أبدًا

رانفير سينع وزوجته ديبيكا بادوكون

أثبت نجم بوليوود رانفير سينغ من جديد أنه الزوج المثالي الذي يحظى بالمراكز الأولى ضمن قائمة أمنيات أي فتاة، وذلك ليس فقط لأنه وقف إلى جانب زوجته ديبيكا بادوكون في أوقاتها الجيدة والسعيدة، بل كان مثالًا للرجل الشهم وساندها بقوة خلال أوقاتها الصعبة أيضًا.

وفي مقابلته التلفزيونية التي أجراها مؤخرًا، سئل رانفير عن كيفية مساعدته زوجته نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون لتتخطى مرحلة الاكتئاب التي كانت تمر فيها، فرد قائلًا: "لكل شخص يعاني من الاكتئاب، عليه أن يحارب ليتخطى هذه الأوقات الصعبة، ويجب أن تأتي هذه الإرادة من الداخل وبصدق".

وأضاف أنه كان صبورًا جدًا مع ديبيكا أثناء مرورها في تلك اللحظات الصعبة وقال: "لا بأس، لقد هيأت عقلي بالفعل أنها هي الفتاة التي سأكمل معها حياتي، لذا لم أكن أنزعج منها أبدًا".

الجدير ذكره، أن ديبيكا بادوكون تحدثت في السابق عن صراعها مع مرض الاكتئاب منذ بدايته معها، وفي عام 2014 كشفت نجمة بوليوود أنها في يوم من الأيام استفاقت من نومها وشعرت بشيء مختلف، وأعراض غريبة، لتراجع الطبيب النفسي الذي أخبرها في ذاك الوقت أنها تعاني من الاكتئاب ويجب أن تخضع للعلاج.