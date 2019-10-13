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السباق التحضيري اللمرموم "ألتراماراثون"

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:33
Ultra Marathon
Ultra Marathon

مع اقتراب سباق المرموم "ألتراماراثون"، استعد للتحدّي من خلال المشاركة في السباق التحضيري في 8 نوفمبر. يساعد هذا البرنامج التدريبي المشاركين على الاستعداد للسباق الكبير الذي يمتدّ لمسافة 300 كم ويُعدّ الماراثون الصحراوي الأطول في العالم.

تحدَّ نفسك وشارك في السباق للحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100000 دولار. لا تفوّت الحصة التحضيريّة المجانية التي يُشارك فيها رياضيون من أنحاء العالم ضمن بيئة طبيعية مميّزة.

 

 

التاريخ 08 نوفمبر 2019
الفئة رياضة
الموقع محمية المرموم الصحراوية
الهاتف +971 4 333 9222
رسم الدخول الدخول مجاني
الدخول 5.30 - 9.30 صباحاً
 
الموقع الإلكتروني http://ultramarathon.ae/index.html

 

Via SyndiGate.info


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