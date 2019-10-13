السباق التحضيري اللمرموم "ألتراماراثون"

مع اقتراب سباق المرموم "ألتراماراثون"، استعد للتحدّي من خلال المشاركة في السباق التحضيري في 8 نوفمبر. يساعد هذا البرنامج التدريبي المشاركين على الاستعداد للسباق الكبير الذي يمتدّ لمسافة 300 كم ويُعدّ الماراثون الصحراوي الأطول في العالم.



تحدَّ نفسك وشارك في السباق للحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100000 دولار. لا تفوّت الحصة التحضيريّة المجانية التي يُشارك فيها رياضيون من أنحاء العالم ضمن بيئة طبيعية مميّزة.

التاريخ 08 نوفمبر 2019 الفئة رياضة الموقع محمية المرموم الصحراوية الهاتف +971 4 333 9222 رسم الدخول الدخول مجاني الدخول 5.30 - 9.30 صباحاً الموقع الإلكتروني http://ultramarathon.ae/index.html