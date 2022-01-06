السرطان يهزم الفنانة مها أبو عوف

تُشيع أسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة مصر الجديدة.

وتوفيت الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة قبل دقائق من الآن.

مها أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة (الفور إم) في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل (الحرير المخملي)، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

الفنانة الراحلة قدمت الكثير من المسلسلات نذكر منها (فوق السحاب، نسر الصعيد، هربانة منها، إمبراطورية مين،

الخواجة عبد القادر، الزناتي مجاهد، يوميات ونيس (ج7، 8).اما الافلام فقد قدمت :(كازانوفا، زي النهاردة، الصعاليك، سوء تفاهم، امير البحار و غيرها.