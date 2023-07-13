الكشف عم موعد عرض Oppenheimer في السعودية.. وما مصير المشهد الإباحي الطويل؟

يترقب الجمهور حول العالم عرض فيلم Oppenheimer، وكان الفيلم قد تصدر حديث الجمهور لا سيما بعد تخوف كبير حول منع عرضه في الشرق الأوسط، بسبب احتوائه على مشهد إباحي طويل بين نجمي الفيلم.

موعد عرض فيلم Oppenheimer في السعودية



بالرغم من الشائعات المثارة حول نية عدد من دول الشرق الأوسط، منع عرض فيلم Oppenheimer بسبب المشهد الإباحي، إلا أن السعودية كانت من أوائل الدول العربية االتي فتحت الحجز المبكر للفيلم في سينما AMC .



وكشفت العديد من المصادر الرسمية في السعودية أن الفيلم التي تصل مدته إلى 3 ساعات، من المقرر ان يعرض في السينمات يوم 21 يوليو المقبل،

وينتمي الفيلم إلى فئة الـ سيرة ذاتية ويروي قصة حياة مخترع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية روبرت أوبنهايمر وهو عالم فيزياء أمريكي لقب بـ "أبو القنبلة النووية".



والفيلم من اخراج المخرج العالمي كريستوفر نولان ومن بطولة النجوم كل من كيليلان مورفي والنجم رامي مالك وغيرهم من النجوم.

مدة المشهد الإباحي في فيلم Oppenheimer

كشفت العديد من المواقع الإخبارية الفنية في وقت سابق عن وجود مشهد جنسي جريئ يجمع بين النجم كيليان مورفي بطل العمل والفنانة فلورنس بيو التي تشارك في الفيلم.

واللافت أن طول هذا المشهد يصل أى 10 دقائق تقريبًا، وهو وقت طويل جدًا بالنسبة لمشهد إباحي.

وتساءل الجمهور عن مصير هذا المشهد وفيما إذا كان سيتم حذف المشهد الطويل في الفيلم داخل السينمات في الشرق الاوسط.

