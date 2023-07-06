منع عرض فيلم باربي في فيتنام.. وتأجيله في السعودية إلى هذا الموعد

أعلنت دولة فيتنام عن حظر فيلم "باربي" الجديد وذلك بعد ان كشف المسؤولين في الدولة بأن الفيلم يعرض خريطة تحتوي على بحر الصين الجنوبي.

تفاصيل حظر فيلم باربي في فيتنام



كشفت مصادر اعلامية متعددة ان صدور قرار رسمي في فيتنام حول منع عرض فيلم "باربي" في الدولة بالرغم من ان الفيلم كان سيصل الى دور العرض خلال 21 يوليو من الشهر الحالي.



وقررت فيتنام إزالة ملصقات باربي من المواقع التي نُشروا فيها بعد قرار الحظر الذي أصدره المسؤولين يوم الاثنين الماضي.



وبحسب بعض المصادر فإن السبب يعود الى أن فيلم باربي يحتوي على مشهد يظهر فيه خريطة لخط ذو تسعة فواصل وهي عبارة عن مجموعة من المقاطع الخطيّة التي تعتبر جزء من جمهورية الصين وهي قضية حساسة جدًا بين الصين والدول المجاورة لها.

وعلى صعيد متصل أعلنت عدد من الدول العربي ومن بينهم المملكة العربية السعودية عن تأجيل عرض الفيلم إلى يوم 31 أغسطس بعدما كان من المقرر عرضه يوم 17 يوليو المقبل.

فيما قال البعض إن التأجيل قد يشير إلى نية هذه الدول حذف بعض المشاهد أو اتخاذ قرار رسمي بعرضه أو الغائه.

نبذة عن فيلم باربي



يتناول الفيلم شخصية الدمية باربي ذات الشعر الأشقر وحبيبها كين ومغامراتهما في العالم الحقيقي بعد أن تم طردهما من أرض باربي الفاضلة.



وتجسّد مارغريت روبي دور باربي بينما يؤدي ريان جوسلينج دور كين.