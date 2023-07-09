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هل يتم منع فيلم oppenheimer من العرض في الشرق الأوسط بسبب "المشهد الجنسي الطويل"؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 08:13
فيلم opennheimer
فيلم opennheimer

طرح فيلم "oppenheimer" عبر دور السينما خلال الاسبوع الماضي في أميركا وأوروبا وبعض المناطق في العالم، والذي يحكي قصة سيرة ذاتية أمريكية على ان يطرح قريبًا في دور السينما العربية.

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هل يتم منع عرض فيلم oppenheimer في الشرق الأوسط؟

أبدى عدد كبير من رواد السوشال ميديا في الوطن العربي عن تخوفهم من منع عرض فيلم opennheimer في دول الشرق الأوسط على غرار العديد من الأفلام بسبب مشهد جريء.

وأكّدت العديد من المصادر بأن الفيلم سيحتوي على مشهد إباحي جنسي طويل جمع ما بين النجم "كيليان مورفي" والنجمة "فلورنس بيو" مما قد يكون السبب في الإعلان عن منعه عربيًا.

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وتفاعل الجمهور مع هذه الشائعات ورأى البعض أنه من ضروري منع الفيلم في حال كان يحتوي على هذا المشهد، فيما أشار آخرون أنه من الممكن أن يتم اقتطاع المشهد وعرضه خاصة إذا كان عبارة عن مشهد واحد لن يؤثر على سياق الأحداث.

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في المقابل عبر العديد عن اعتراضهم على حملة منع الأفلام الأخيرة التي تطال عدد من الاعمال الجريئة أو التي تروج للمثلية مثل فيلم باتمان الجديد.

قصة فيلم oppenheimer
 

قصة الفيلم مقتبسة من كتاب السيرة الذاتية للحاصل على جائزة "بوليتزر" وهو مدير برنامج الأسلحة النووية في مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية كما أن "أوبنهامر" حقق انجازات عظيمة في الفيزياء وتطوير القنبلة الذرية.

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