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السعودية تمنع عرض فيلم Spiderman .. حمل رسائل خفية لدعم المثلية الجنسية عند الأطفال

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 12 حزيران / يونيو 2023 - 09:53
فيلم سبايدرمان
فيلم سبايدرمان

دعت العديد من الجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية في وقت سابق الى منع عرض فيلم سبايدرمان الجديد والذي يحمل اسم Spider-Man "Spider-Man: Across the Spider-Verse" في دور السينما.

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ونظراً لهذه المطالبات وللضجة الكبيرة التي أثيرت على الفيلم عبر مواقع السوشال ميديا المختلفة تم منع عرض الفيلم رسميًا، ليُضاف الى فيلم مارفل Doctor Strange الذي منع من  خلال وقت سابق ايضاً.

اسباب منع فيلم سبايدرمان الجديد من العرض
 

وأكّدت مصادر اعلاميةّ بان الفيلم الجديد لسبايدرمان يتضمن ايحاءات وعبارات مؤيّدة لمجتمع المثليين والمتحوّلين جنسياً وهو امر يرفضه المجتمع الشرقي بشكل خاص والسعودية بشكل خاص.

وواجه الفيلم الذي طرح في 2 يونيو  الماضي رد فعل عنيف من قبل الجمهور السعودي حيث أكّدوا بانه يحمل دلالات غير مقبولة اجتماعياً لديهم، بعد ان ضم الفيلم في احد مشاهدة عبارة "احموا الأطفال المتحوّلين جنسياً" كانت متواجدة ضمن سياق اللقطات.
 

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وبناءً على هذه العبارة اعتبر العديد بان الشخصية الرئيسية في الفيلم غون ستايسي هي متحوّلة جنسياً، فيما أشار البعض أن الفيلم حاول أن يمرر رسالة سيئة للأطفال من أجل نشر المثلية وهي الهدف الذي بات يتبعه العالم الغربي بشكل كبير وواضح في الفترة الأخيرة.

 

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والجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من الفيلم تتبع قصة "مايلز مورالز" الذي يعود ضمنياً الى ملحمة Spider-Verse.

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