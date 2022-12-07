بكاء ميغان ماركل في الفيلم الوثائقي.. والأمير هاري يتحوّل لسبايدرمان

أثارت المنصة العالمية "نيتفليكس" جدلًا وضجة كبيرة بعد أن نشرت المقطع الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم الوثائقي للأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل.

وينتظر الملايين من الأشخاص حول العالم الفيلم الوثائقي والذي سيكون بمثابة فضح أسرار العالة المالكة والتحدّث بشؤونهم الخاصة من قبل دوقا ساسكس، حيث ان الحلقات الأولى ستكون يوم الخميس القادم 8 ديسمبر.

ميغان ماركل تبكي وهاري مستاء

ظهرت لقطات لدوقة ساسكس ميغان ماركل في مقطع الفيديو وهي تبكي بشدة بينما كان الأمير هاري يجلس الى جانبها ويواسيها حيث بدت عليهما علامات الحزن والاستياء الشديد.

وبدأ المقطع الفيديو الدعائي المثير للجدل بصوت الأمير هاري وهو يقول: "لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة، نحن نعرفها كاملة، ومن الصعب علينا ان ننظر الى الوراء الآن".

الامير هاري يصف الحياة الملكية بالقذرة

وكان الامير هاري قد أثار الجدل في الفيلم الوثائقي حيث أنه كشف العديد من الأسرار الملكية، كما انه شرح القصص المسرّبة المزعومة ووصف الحياة الملكية بانها لعبة قذرة.

كما ظهرت العديد من اللقطات للصوّرين وهم يلاحقون الاميرة ديانا وصرّح هاري حول معاناة النساء اللواتي يتزوجن من العائلة المالكة.

الأمير هاري يتحوّل الى سبايدرمان

لم يجعل الفيلم الوثائقي المراد إصداره خلال الأيام المقبلة، الأمير هاري يتوقّف عن ممارسة أفعاله الخيرية واليومية حيث أنه نشر مقطع فيديو عبر "يوتيوب" للأطفال.

وظهر الأمير هاري في مقطع فيديو اليوتيوب وهو يرتدي زيّ سبايدرمان بينما وجّه رسالة للاطفال الفاقدين لآبائهم من القوات المسلحّة البريطانية.

وقال الأمير هاري في الفيديو: "لا باس بان نشتاق لمن نحب في موسم الأعياد، وأيضاً لا بأس بأن نشعر بالذنب لأننها نمرح دون والدينا، ولكن اريد أن أؤكد لكم بأن والدينا يريدون منا ان نمرح فلا تشعروا بالذنب واستمتعوا بوقتكم".