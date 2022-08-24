نجم سبايدرمان أندرو غارفيلد يعترف "لقد جوّعت نفسي جنسياً لهذا السبب"

تحدّث النجم الهوليوودي الشهير وبطل فيلم "سبايدرمان" "أندرو غارفيلد" حول تجربته في فيلم Silence والذي صدر خلال عام 2016.

أندرو غارفيلد يفجر مفاجئة صادمة

كشف النجم العالمي "أندرو غارفيلد" عن تقنية جديدة في التمثيل وهي التي اعتمدها لأداء دور كسيباستياو رودريغز خلال فيلم Silence، وهي تقنية تجويع النفس.

وأكّد غارفيلد بأنه اعتمد تقنية "تجويع النفس" من أجل دوره في الفيلم حيث قام بتجويع نفسه من الطعام والنشاط الجنسي لمدة ستة أشهر بالكامل، وذلك حتى يلعب دور الكاهن "جوزيبي كيارا".

وأوضح النجم الهوليوودي بانه قضى ما يقارب ستة أشهر وهو يحرم نفسه من الجنس بالكامل، كما انه قضى ساعات طويلة من دون طعام أبداً.

واعترف غارفيلد بأنه قد استمتع بهذه التجربة الغريبة، فقال بهذا الخصوص: "لقد مررت ببعض التجارب الجامحة ولكن كان الأمر رائعاً جداً، حيث تمكنّت من تجويع نفسي من الجنس والطعام، وكان هناك مفاهيم خاطئة حول طريقة التمثيل".

وختم الحديث عن الأمر بقوله: "إن اعتماد هذه التقنية ليست مسؤولة عن التقلّبات المزاجية، فالأمر يتعلّق بأن تصدّق هذه التجربة بالإضافة الى أن تكون لطيف مع الطاقم".

نبذة عن فيلم Silence

تدور احداث هذا الفيلم في القرن 17 حول كاهنين يسافران من البرتغال الى اليابان من اجل البحث عن كاهن ثالث رحل للتبشير، في زمن كانت فيه المسيحية مضطهدة.

الفيلم مأخوذ عن رواية يابانية تحمل نفس الاسم للكاتب شوساكو إندو وهي مبنية على أحداث حقيقية