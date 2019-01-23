السعوديون يطالبون تركي آل الشيخ بالاعتذار من محمد عبده، فما الذي فعله مع فنان العرب؟!

فنان العرب محمد عبده، رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ

تعرّض تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية لموجة من الانتقادات اللاذعة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الموقف الذي قام به مع فنان العرب محمد عبده خلال المؤتمر الذي أقيم يوم الثلاثاء، والذي أثار به غضب عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التغريدات على موقع تويتر، حيث أطلق عدد من الأشخاص وسم "الاعتذار لأبو نوره مطلب " بعدما تجاهل آل الشيخ مصافحة محمد عبده على الرغم من استعداد فنان العرب للمصافحة والوقف أمامه، ليكتفي رئيس هيئة الترفيه بمصافحة الداعية السعودي عادل الكلباني الذي كان بجوار الفنان السعودي بحسب ما ظهر في الفيديو.

@Turki_alalshikh كيف تتجرأ وتسمح لنفسك تسحب على فنان العرب محمد عبده !!؟

pic.twitter.com/wxB7i6Xh7T — عمر (@Cj_T1D) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وكان أحد الناشطين على موقع تويتر كتب تعليقًا على ما حدث وقال: " بغض النظر عن مقام ابو نورة كفنان و تاريخه المجيد اللي ربينا و كبرنا و احنا نبتسم اذا سمعنا صوته ، ياخي من التربية و الادب انه اذا وقف لك شخص في سن ابوك تقدره و تحترمه ! كيف اذا كان اللي وقف لك محمد عبده !!!".

الجدير ذكره، أن يوم أمس أطلق تركي آل الشيخ المؤتمر الصحفي الخاص بالاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للترفيه، وأعلن عن التوجه في أن تصبح المملكة العربية السعودية من بين أول أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم.