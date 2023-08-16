الشائعات تلاحق شاكيرا ودريك.. وهذه الصورة الدليل

بدأت الشائعات تلاحق النجمة العالمية "شاكيرا" منذ انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم "جيرارد بيكيه" حيث أن الصحافة تطاردها في كل مكان وتراقب تصرفاتها وردود فعلها، وتنتشر بين فترة وأخرى شائعات عن علاقات جديدة في حياتها.

الشائعات تلاحق شاكيرا ودريك



أثارت النجمة العالمية مؤخرًا الجدل والكثير من الشائعات التي تتعلق بحياتها الخاصة والعاطفية وكان ىخرها أنباء ارتباطها بالمغني العالمي "دريك" وذلك بعد أن خرجت سراً ومن الباب الخلفي من حفل موسيقي كان هو متواجد فيه في ويست هوليوود.



وكشفت مصادر مطلعة بأن النجمة البالغة من العمر 46 عاماً والمغني البالغ 36 عاماً تواجدا في نفس الحفل، وغادرا في نفس التوقيت، وحرصا على الخروج من الباب الخلفي مما أثار تساؤلات حول خوفهما من إنكشاف أمرٍ ما.

وظهرت النجمة الكولومبية في الصور المتداولة بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون جينز وبلوزة مفتوحة من الاعلى باللون البني بينما دريك كان يرتدي بنطلون من الجينز وجاكيت باللون الازرق.

وتساءل الجمهور فيما إذا كان هناك أي رابط بين الثنائي، وهل كانا سويًا في الحفل، وعلق عدد من رواد السوشال ميديا حول في حال كان هناك علاقة تجمعهما عن عدم استفادة شاكيرا من تجربتها مع بيكيه ودخولها في علاقة مع شاب يصغرها لسنوات.

والجدير بالذكر ان الفنانة العالمية ارتبطت عاطفيًا باللاعب بيكيه قبل ما يقارب الـ 12 عامًا وأثارت علاقتهما الكثير من التساؤلات لا سيما أنه يصغرها بما يقارب الـ 12 عامًا.

شائعات لاحقت شاكيرا حول حياتها العاطفية



ويشار بأن شائعات عديدة لاحقت النجمة العالمية حول علاقاتها العاطفية بعد انفصالها عن بيكيه، وكانت البداية شائعة ارتباطها بالنجم توم كروز بعد التقائهما في سباق الفورمولا 1 ثم انتقلت الشائعات الى ارتباطها بالمتسابق لويس هاميلتون.



وبالرغم من كل هذه الشائعات الا أن شاكيرا لم تصرّح او تؤكّد أو تنفي أي منها ابداً كما أنها أشيع بأنها تواعد لاعب كرة السلة بتلر.