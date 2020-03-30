الشاعر مصطفى مرسي: بسمة بوسيل عاشت مع تامر حسني قبل الزواج.. فيديو!

أطل الشاعر المصري "مصطفى مرسي" لصالح إحدى المحطات عبر فيديو يتحدث فيه عن القضايا العالقة بينه وبين زوجة تامر حسني المغربية "بسمة بوسيل".

مصطفى مرسي كشف عن تسلسل العلاقة بين بسمة وتامر حسني، وكانت البداية كالتالي: "أهل بسمة بعتوها عندي لحتى نشتغل سوا، وبالفعل في 6 اغاني جاهزة بصوتها، وكنت أعرف أنها تحب تامر حسني الفنان الذي تربطني به علاقة قوية، وفي أحد الأيام حكتلي أنا نفسي أقابل تامر حسني فاستجبت لطلبها وتقابلا في كواليس أحد حفلاته وكانت شرارة الحب مشتعلة بينهما من أول نظرة، بعدها بعدة أيام أغلقت هاتفها ولم اتمكن من الوصول لها، وبحثت عنها في المكان الذي جعلتها تقيم فيه، إلا أني لم أجدها، فكلمت والدها لأنها مسؤولية وأنا أتحملها ليجيب أنه يعرف أين متواجدة، وطلب مني عدم القلق عليها، وفي غضون شهرين تقريباً سمعت أنها تعيش معه في نفس البيت، مما فاجأني بعدها بفترة قريبة تزوج الثنائي!"

وأضاف أنا عاتب على تامر حسني الذي لم يسألني أو يشاورني بموضوع زواجهما، وحتى أنه لم يحاول أن يتواصل معي لنحل أمور العقد الذي بيني وبينها والذي يحوي شرط جزائي قيمته 4 مليون جنيه مصري.

كما أكد أنه كسب الجولة الأولى من الجلسة القضائية، وبسمة كسبت الاستئناف ونحن ننتظر الحكم النهائي، ولن أتنازل عن حقي ومستحقاتي خاصةً أن تامر لم يتصرف حسب الأصول.

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