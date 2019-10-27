الشبه الواضح بين منى زكي ووفاء الكيلاني يثير ضجة على مواقع التواصل..فماذا قال حلمي عن الأمر؟

انهالت التعليقات من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مشاهدة الجميع لأحدث صور الفنانة المصرية منى زكي برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي خلال حضورهما لحفل ممر المشاهير في دبي، حيث اتفق عدد كبير أن هناك شبه واضح بين منى زكي والإعلامية وفاء الكيلاني.

ويعود السبب في ذلك بحسب آراء البعض إلى أن منى زكي خضعت في الآونة الأخيرة لعمليات تجميل مثل حقن البوتوكس، وهو ما جعل ملامحها تبدو قريبة من ملامح الإعلامية وفاء الكيلاني، فعلّق أحد روّاد تويتر قائلًا: "طب والله بجد ان شوفتها وفاء الكيلاني بس لما دققت لقيتها منى زكي".

طب والله بجد ان شوفتها وفاء_الكيلاني بس لما دققت لقيتها منى_زكي 🤔 pic.twitter.com/2FdA0CAkX0 — Mido Ahlawy🤟 (@Abdo1ahlawy) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

وكانت منى زكي قد تلّقت اتصالًا من زوجها النجم أحمد حلمي، وذلك خلال لقائها الإذاعي على "نجوم إف إم" المصرية، حيث وجه لها رسالة على الهواء وقال لها: " لا توجد حبيبة مثل منى زكي، وكأن ليس لها مثيل، بداخلها حنان كبير منذ ولادة ابنتنا الأولى، فهي أم عظيمة، وكزوجة فهي كذلك وداعمة لي وتتحملني كثيراً، وهي بالنسبة لي كبيرة جداً، وأتمنى من الله أن يبارك لي فيها وأوفيها ربع ما تقدمه لي "، وتابع: "منى قاسية على نفسها جدا، فهي دوما تنتقد نفسها سواء في حياتها الشخصية أو عملها".

ويذكر أنه منذ أيام قليلة، تم تكريم كلا من الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي خلال حضورهما لحفل ممر المشاهير في دبي، حيث تم منح نجمة لعدد من المشاهير والفنانين تخليدًا لأسمائهم ولأعمالهم الفنية كما هو الحال في ممر المشاهير في هوليوود.

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