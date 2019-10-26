الفنانة البحرينية أميرة محمد تعتذر من الشعب السعودي بعد زيارتها الأخيرة للمملكة..فماذا حدث؟

حلت الفنانة البحرينية أميرة محمد ضيفة على برنامج "عالسيف"، واستغلت الفرصة لتوجه اعتذارها للشعب السعودي، بعد حملة من الانتقادات اللاذعة التي تلقتها بسبب ظهورها بملابس غير لائقة خلال زيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وحرصًا على بقاء الود بينها وبين محبيها في السعودية، أكدت الفنانة البحرينية اهتمامها بآراء ووجهات نظر متابعيها في كل مكان، وعلقت قائلة خلال لقائها على برنامج عالسيف: " في ناس حابين أميرة في شكل معين ووضعوني في هذه الصورة وأنا لازم أراعيهم".

وقالت الفنانة اميرة محمد: "اليوم أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدا جمهوري السعودي عن صور نشرتها في سفريتي الأخيرة للسعودية لم يحبوها، وسيرون أميرة في الصورة التي يرغبوها بعد ذلك".

على صعيد آخر، وصل مؤخرًا العديد من نجوم الغناء والتمثيل من كافة أنحاء العالم، للمشاركة في حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه خلال فعاليات موسم الرياض، ومن بين هؤلاء النجوم: فاندام، شاروخان، جاكي شان، والعديد من الأسماء الأخرى.

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