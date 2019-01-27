الشيخ خالد الجندي يطالب بضرورة وقف عرض فيلم "الضيف" وذلك بسبب وجود تحريف للقرآن الكريم في محتوى العمل

تحدث الداعية والعالم الأزهري خالد الجندي في إحدى حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون" عن فيلم "الضيف" ووجه له انتقادات عدة، مؤكدًا أنه يوجد به تحريف واضح للقرآن الكريم، وطالب من موقعه بمنع عرض الفيلم من دور العرض المصرية والعربية.

وقال الجندي في برنامجه الذي يعرض على شاشة "DMC": " إذا أمسكت سبحة وحاولت عد أخطاء الفيلم في القرآن الكريم لن تستطيع عدها، يبدو أن القرآن عندنا يتيم ليس له أب، ولا أحد يسأل".

وأضاف: " لو أملك حق اتخاذ القرار لكنت قمت بتحويل هيئة الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق، لأن ما يحدث في الفيلم تحريف لكتاب الله".

وكان الشيخ خالد الجندي قد حرص على مشاهدة الفيلم في أحد دور السينما، الأسبوع الماضي، برفقة عدد من علماء الدين في مصر، قبل أن يهاجمه.

يشار إلى أن فيلم "الضيف" أثار موجة من الجدل في مصر بعد أيام من عرضه في السينما، وذلك بسبب أنه يتحدث عن قضية الحجاب وحقيقة وجوبه أو حرية المرأة في ارتدائه، وهو من إخراج هادي الباجوري وتأليف ابراهيم عيسى، ومن بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وماجد الكدواني ومحمود الليثي كضيف شرف.