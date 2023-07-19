الصرع ينهي حياة المشهورة الأمريكية أنابيل هام

لقيت مشهورة السوشال ميديا الأمريكية، أنابيل هام ، مصرعها عن عمر ناهز الـ22 عامًا، بعد تعرضها لنوبة صرع.

وفاة أنابيل هام

وأفادت التقارير أنه جرى الإبلاغ عن اختفاء أنابيل بعد تواجدها في حفل عزوبية، ليعثر على جثتها هامدة يوم السبت الماضي.

وشارك قسم الشرطة تفاصيل الواقعة عبر بيان، مؤكدًا أن حادثة الوفاة طبيعية ولا يوجد أيَّ شبهات تدل على وقوع جريمة، وجاء فيه: "اليوم في الساعة 3:32 مساءً ، استجابت إدارة شرطة فيرهوب لمكالمة تفيد أن هناك شخص مفقود شوهد آخر مرة يسير على الرصيف في نهاية شارع مولوكاي، الواقع في فيرهوب. تم تحديد مكان الشخص المتوفى. ولا يشتبه في وجود أي جريمة متعمدة حيث تبدو الوفاة طبيعية".

ونشرت عائلة الراحلة بيانًا مؤثرًا، جاء فيه: "نكتب هذا بقلوب مثقلة وحزينة. عانت أنابيل من حالة صرع وذهبت إلى أبواب الجنة .. كافحت المرض لفترة طويلة وأرادت زيادة الوعي عنه، وهو ما سنفعله تكريما لها”.

وتابع: "كانت جميلة وملهمة وعاشت الحياة على أكمل وجه. كان كل شخص التقت به يستوحي من طاقتها والنور الذي كان يضيء في روحها. كانت وستظل كذلك إلى الأبد. نحن نطلب صلواتكم من أجل السلام لعائلتها وأصدقائها خلال هذا الوقت الصعب ، وإتاحة الفرصة لنا جميعًا للحزن".