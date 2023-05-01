الصور الأولى لـ هاندا ارتشيل وبوراك دينيز في موقع تصوير مسلسل "الغريبان"

بدأ تصوير المسلسل التركي المنتظر "الغريبان" والذي سيكون من بطولة الثنائي التركي "هاندا ارتشيل" والنجم "بوراك دينيز" حيث سيجتمعان مرة أخرى امام الشاشة بعد مسلسلهما الشهير "الحب لا يفهم بالكلام" والذي حققا من خلاله الكثير من النجاح.

الكشف عن ملامح شخصيات هاندا ارتشيل وبوراك دينيز

نشرت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" اول صورة لها في موقع تصوير مسلسل "الغريبان".

وظهرت هاندا في موقع التصوير في أول يوم لها وهي تمسك باقة كبيرة من الورود بينما كانت تصوّر نفسها أمام المرآة، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى من موقع تصوير المسلسل.

أما بوراك دينيز فقد تجهّز كثيراً من اجل دوره والذي يتميز بصعوبته، حيث أنه سيقدّم من خلال العمل شخصيتان مختلفتان بسبب اصابته بانفصام الشخصية.

وفي اليوم الاول للتصوير، كشف النجم التركي عن ملامح الشخصيتان اللتان سوف يؤديهما بجسد واحد وستكون الشخصية الأولى المقدّم التلفزيوني الشهير والناجح "كنان" بينما ستتحوّل شخصيته الى "دوغان" الشرير من وقت الى آخر.

قصة مسلسل الغريبان

تدور قصة المسلسل حول الشاب "كنان" والذي يعاني من مرض انفصام الشخصية والذي يسبب له الكثير من المشاكل في الحياة ويعيق نجاحاته ويورطه في عدد من المشاكل يقع كنان في حب الفتاة والتي تدعى "ليلى" ولكن بسبب معاناته مع مرض الانفصام تجد نفسها متورطه معه بالمشاكل.